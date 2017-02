Anadia inaugura mais cinco Espaços do Cidadão 14 fev 2017, 16:47 A Câmara de Anadia vai inaugurar cinco Espaços do Cidadão (EdC) entre os dias 20 e 24 de fevereiro, em outras tantas freguesias e uniões de freguesia do concelho, a instalar nos edifícios das respetivas juntas.



Vila Nova de Monsarros, Avelãs de Cima, Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro, Ancas e Vilarinho do Bairro passam a ter, além do atendimento presencial, atendimento telefónico.



Os cinco espaços vêm juntar-se ao Edc de Anadia, a funcionar desde 9 de dezembro último, data em que foi inaugurada a Loja do Cidadão de Anadia, onde se encontra instalado.



Todos eles integram a rede dos Espaços do Cidadão, coordenada pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA).



No âmbito da estratégia da modernização e simplificação administrativa, cada EdC “funciona como um balcão único que disponibiliza variados serviços de diversas entidades, onde o cidadão também beneficia de um atendimento digital assistido, que lhe permite conhecer as várias opções disponibilizadas pelos serviços online”.



A abertura destes espaços decorre do protocolo firmado entre a AMA e o município de Anadia. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)