Vale de Cambra: FOCUS premiada com Menção Honrosa do Prémio BPI CAPACITAR 2016 (Voz de Cambra) 14 fev 2017, 12:10 A Focus - Cooperativa de Solidariedade Social, equiparada a IPSS, sedeada em Vale de Cambra foi premiada no Centro Cultural de Belém em Lisboa, com uma Menção Honrosa do prémio BPI CAPACITAR 2016. Segundo o jornal Voz de Cambra, este prémio de 50 mil euros servirá para implementar um programa de empregabilidade para jovens adultos com autismo e outras necessidades educativas especiais. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

