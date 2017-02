COMUR - Museu Municipal da Murtosa divulga programa comemorativo do segundo aniversário 14 fev 2017, 11:28 Música, visitas guiadas e palestra sobre enguias irão marcar as celebrações do segundo aniversário da COMUR-Museu Municipal da Murtosa, anunciou hoje a edilidade local. Dia 17 de Fevereiro, integrado no ciclo “Música no Museu”, o auditório do espaço museológico recebe a “Noite da Música Clássica” com jovens alunos do Conservatório de Música da Jobra. A 21 de Fevereiro, dia em que passam dois anos sobre a abertura ao público do museu, os visitantes terão visitas guiadas de hora a hora e um brinde de aniversário. Para 22 de Fevereiro, pelas 15:00, está agendada a presença do professor Mike Weber, biólogo e diretor da Estação Litoral da Aguda, com uma palestra acerca da enguia. Todos os eventos têm entrada livre. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)