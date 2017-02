Driving Range de Águeda vai atrair amantes do golfe 14 fev 2017, 10:51 O município de Águeda a concurso público a construção de um Driving Range, um equipamento que servirá para "atrair praticantes de golfe".



A construir junto do Estádio Municipal e Clube de Ténis, tem um custo de 200 mil euros, suportados por fundos próprios da autarquia.



A instalação será executada em quatro meses "fazendo prever que aquele espaço dedicado aos golfistas esteja disponível ainda este ano".



Segundo a edilidade, o Driving Range faz parte da Academia de Golfe, que contará ainda com um percurso Pitch & Put (modalidade amadora de golfe) de seis buracos, com vista a facilitar o acesso e a aprendizagem deste desporto, quer pela população do Concelho, quer pelos visitantes.



O Driving Range é um espaço que permite que os atletas do golfe pratiquem as suas tacadas de modo eficiente, sem se preocuparem com a recuperação da bola. É indicado para todos os tipos de jogadores de golfe, desde iniciantes (que tomam contato com o material e adquirem técnica) até profissionais (que treinam a precisão).

