Aveiro: Trânsito condicionado pelas obras de mudança de pontes 14 fev 2017, 09:16 Na próxima quinta-feira, 16 de fevereiro, terão início os trabalhos de instalação das novas pontes pedonais de madeira no Lago da Fonte Nova, informa a Câmara de Aveiro. Assim, à semelhança do procedimento adotado aquando da retirada das antigas estruturas, será necessário implementar condicionamentos de trânsito. Os trabalhos decorrerão das 09h00 às 13h00, com o corte do trânsito na Rua Carlos Aleluia, transitando posteriormente para a Rua Carlos Silva Melo Guimarães das 14h00m às 19h00m, ficando acautelado apenas o acesso aos moradores. Na Rua Carlos Aleluia, o acesso de moradores e parque de estacionamento do Edifício Aveiro Centrum só será possível através da Avª 5 de Outubro (sentido nascente/poente). Na Rua Carlos Silva Melo Guimarães, através da Rua do Eng.º Silvério Pereira da Silva. E na Rua de José Afonso pelo acesso nascente deste arruamento e Rua D. Carlos I. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

