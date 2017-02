Arouca: "Welcome by Taxi" dá formação aos motoristas locais 13 fev 2017, 22:34 A Associação Geoparque Arouca e a Câmara Municipal de Arouca, em parceria com o Turismo de Portugal, promovem, a partir do próximo dia 24 de fevereiro, a ação de formação “Welcome by Taxi”, que é dirigida aos motoristas de táxi da região.



Uma oportunidade para, junto dos profissionais, melhorar a qualidade do serviço prestado aos visitantes deste território UNESCO.



A formação inclui módulos sobre acolhimento e atendimento aos cliente/ turista, bem como na área da comunicação, inglês, informação turística e segurança.



O curso tem duração de 50 horas, sendo acreditado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes "como uma mais-valia para a renovação da carteira profissional".



Os motoristas de táxi poderão, no final da formação, requerer ao Turismo de Portugal o Selo de Qualidade em "Welcome by Taxi" e, desta forma, "serem reconhecidos pelo cliente/turista como um taxista ´especial´ que recebeu formação de qualidade e que, por isso, está apto para prestar um melhor serviço".

