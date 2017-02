Ovar: Suspeitos de tentativa de assalto exibiram arma e tentaram atropelar GNR 13 fev 2017, 17:59 A GNR confirmou a detenção de quatro indivíduos por posse de arma proibida e condução sem habilitação legal, no caso da tentativa de assalto a uma loja de ouro em Cortegaça, concelho de Ovar.



Os detidos, um de nacionalidade brasileira e três portugueses, com antecedentes criminais por roubo, têm entre os 17 e os 36 anos. O cidadão brasileiro é o mais novo. A GNR contou com apoio da PSP de Espinho. Pelas 09.00, o posto territorial de Esmoriz recebeu o alerta de um cidadão que viu os suspeitos a colocar matrículas falsas numa viatura nas imediações de uma loja de compra e venda de ouro em Cortegaça.



"Duas patrulhas do posto de Esmoriz deslocaram-se imediatamente para o local, deparando-se de frente com os suspeitos junto a um veículo, tendo um dos militares, quando se aproximou deste para abordar os ocupantes, sido ameaçado com uma caçadeira", refere o comunicado divulgado esta tarde.



Ainda segundo a GNR, "os indivíduos colocaram-se em fuga tendo direcionado o seu veículo contra os militares".



A manobra levou a guarda a efetuar um disparo de advertência para o ar. "Como o condutor não acatou a ordem de paragem, os militares efetuaram quatro disparos em direção dos pneus do veículo, tendo conseguido imobilizar o mesmo", lê-se na informação.



Os suspeitos iniciaram, então, a fuga apeada. A GNR fez um cerco conseguindo intercetar um dos suspeitos nas imediações do apeadeiro de Cortegaça. Dois seriam apanhados pelas 10:15 quando se dirigiam para o apeadeiro de Paramos e o último detido pelas 11:00 horas, em direção ao mesmo local.



A GNR apreendeu aos suspeitos uma caçadeira de canos serrados, a viatura ligeira e duas matrículas falsas.

