Escola Profissional de Aveiro venceu pela terceira vez "Índice de Excelência no Trabalho" 13 fev 2017, 16:45 A Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro (AEVA) e a sua Escola Profissional de Aveiro foram distinguidas com o 1º Prémio Índice de Excelência no Trabalho 2016, organizado pela empresa Neves de Almeida | HR Consulting, em parceira com o Indeg-ISCTE, a Human Resources Portugal e a Executive Digest.



Segundo uma nota de imprensa, a Escola Profissional de Aveiro venceu pela terceira vez na categoria de Médias Empresas – setor Serviço Público.



O "Índice de Excelência no Trabalho" premeia as empresas e entidades que apresentam um melhor clima organizacional e que se destacam como entidades de excelência em Portugal e em diversos setores de atividade.



Participaram no concurso 178 empresas ou entidades, com 46.465 colaboradores respondentes. Os rankings definidos tiveram em consideração a dimensão das organizações e o seu posicionamento nos diferentes setores de atividade.



A Escola Profissional de Aveiro viu, assim, reconhecida "a sua excelência na estratégia definida para a educação e valorização do território Região de Aveiro, assente nas boas práticas de organização e de gestão de recursos e pessoas", refere a AEVA.



O prémio foi entregue numa cerimónia ocorrida no passado dia 9 de fevereiro no Museu do Oriente, em Lisboa.



Jorge Castro, diretor da AEVA, aproveitou a ocasião para prestar tributo também ao empenho de uma centena de colaboradores das marcas associadas e serviços localizados em Aveiro, Sever do Vouga e Estarreja.



Com um volume de negócios anual aproximado de 6 milhões de euros, possui 74,8% dos colaboradores com formação superior.

