Vouga Sport Clube Clube inagura nova sede no centro de Sever do Vouga 13 fev 2017, 16:20 Dia 18 de Fevereiro próximo o Vouga Sport Clube Clube, de Sever do Vouga, comemorará o seu 37º aniversário.



A data será assinalada com a inauguração da nova sede, com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Manuel Mello Breyner, entre outros convidados.



O programa da comemoração terá início pelas 11:00, no centro da Vila de Sever do Vouga.



A sede é "um espaço renovado, dotado agora da dignidade que o clube merece, com um espaço para convívio, onde estará exposto o vasto espólio conquistado pelos atletas nas mais diversas modalidades, e espaços para trabalho / reuniões", refere uma nota de imprensa.



Para além da secção automóvel que este ano recebeu a confiança da FPAK para a realização de três provas pontuáveis para os Campeonatos Nacionais (40º Ralicross / Kartcross Sever do Vouga a 3 e 4 de Junho, o Rali Santa Joana, pontuável para o Campeonato Nacional de ralis de regularidade a 16 de Setembro e a Taça de Portual de Ralicross / Kartcross em 21 e 22 de Outubro), a secção motard vai promover o 2º Encontro Grupo Motard Vouga Sport Clube a 8 e 9 de Julho e a secção de Ciclismo promoverá o 6º BTT Vouga Sport Clube “Por Terras de SeVer” a 24 de Setembro.



Em parceria com o Aveiro Elite Clube, ocorrerá em 10 e 11 de Junho o 2º Encontro Nacional de Drifters.

