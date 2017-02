Apresentados os destaques do Cine teatro Caracas para os próximos meses 13 fev 2017, 15:56 A programação cultural do Cine teatro Caracas, até ao mês de julho, inclui o Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro “Terras de La Salette”, um encontro internacional de coros no mês de abril, o concerto de Rodrigo Leão, a 10 de junho, e o encontro EntrÁrtes, em maio, dedicado a artistas nas áreas, entre outras, da pintura, dança, fotografia e artesanato.



O Dia Mundial da Dança vai ser comemorado com o espetáculo “Morfme”, a 29 de abril. Antes, a dia 13 desse mês, o cine teatro Caracas recebe o concerto dos laureados do Concurso Internacional de Sopros que voltarão a executar peças no concerto da Filarmonia das Beiras marcado para o dia 16 de maio, dia do aniversário da cidade.



Além do programa anunciado, a programação do cine teatro Caracas será complementada com a participação de valores locais e de espetáculos da responsabilidade de associações do município.



O cine teatro Caracas registou em 2016 o maior número de espectadores de sempre, com mais 25 mil ingressos em 67 espetáculos



O programa cultural até julho envolve um investimento financeiro de 50 mil euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)