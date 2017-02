O município de Águeda lançou a concurso público a requalificação do Largo N.ª Sr.ª da Saúde, em Fermentelos, "indo ao encontro de uma das grandes aspirações" da população local.



A obra tem um custo previsto de cerca 647 mil euros, suportados com fundos próprios da autarquia, e um prazo de execução de seis meses.



O presidente da Câmara, Gil Nadais, lembra que se trata de "um espaço único na freguesia e no concelho, com grandes tradições de sociabilidade, que merece ser requalificado no sentido de o tornar mais aprazível e com melhores condições".



A área a intervir fica situada numa zona central da vila de Fermentelos, dentro do perímetro urbano, que agrega vários equipamentos de utilização coletiva – a Capela de Nossa Senhora da Saúde, o Cemitério e o edifício dos Correios.



Um local destinado à realização de diversas atividades de recreio, cultura e lazer, bem como atividades comerciais. Possui um recinto para a realização de festas e feiras, um parque infantil e um parque de merendas.



A requalificação abrange o Largo Sr.ª da Saúde, o Largo da Banda Nova, parte da Rua do Cabeço, a Travessa da Escola e a Travessa Sr.ª da Saúde, correspondendo a uma área de cerca de 17 mil metros quadrados.



Serão também reestruturados os sentidos de trânsito e criados lugares de estacionamento.