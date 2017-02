Catarina Rodrigues é a candidata do PS à Câmara de Estarreja 13 fev 2017, 14:09 Catarina Rodrigues, docente do ensino secundário, é a candidata do PS à Câmara de Esatrreja.



A número 1 da lista socialista, 47 anos, licenciada em Educação Física e e mestre em Gestão Pública e Ciências da Educação, desempenha funções atualmente como vereadora.



"Após um período de reflexão interna, o processo de seleção dos candidatos terminou no passado dia 30 de janeiro, com a eleição por unanimidade da candidata", refere um comunicado sobre a escolha de Catarina Rodrigues, que preside à concelhia do PS, tendo já desempenhado funções como delegação regional do Instituto Português da Juventude.



A Câmara de Estarreja é liderada por Diamantino Sabina, eleito pela coligação PSD-CDS a cumprir o primeiro mandato. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)