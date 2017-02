A associação Scientific Junior Value agendou para 1 de março o seu primeiro evento na Universidade de Aveiro dedicado aos estudantes locais.



Segundo a organização, o encontro "InterVIEWer" parte da pergunta "Do you match the profile?" e pretende "preparar jovens de áreas científicas para o futuro empresarial".



A Scientific Junior Value é impulsionada por alunos de biociências e química que reconhecem a importância de criar laços com o tecido empresarial.



Por isso, propõem atividades que permitam "facilitar a ligação ao mundo do trabalho", com apoio de outros jovens empreendedores, e "eliminar barreiras" que são colocadas à entrada na vida ativa, especialmente no relacionamento com empregadores.



O evento "InterVIEWer não irá ficar pela teoria, mas também será um momento de contacto prático, esclarecendo os jovens sobre os "perfis mais procurados pelas diversas áreas empregadoras".



Os estudantes terão a oportunidade também de participar em simulações de entrevistas com as diversas entidades presentes e obter feedback sobre o o seu desempenho.



Criada por um grupo de jovens universitários dinâmicos e empreendedores, a Scientific Junior Value faz parte do movimento júnior empresarial português com laços à JADE Europa, propondo-se desenvolver atividades enquanto "Júnior Empresa" com serviço ligados à qualidade, inovação e empreendedorismo.