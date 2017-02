BE contra plano do governo para a constituição da unidade local de saúde de entre o Douro e Vouga 12 fev 2017, 21:57 O Governo, através de despacho assinado pelo Secretário de Estado da Saúde em 29 de agosto de 2016 foi constituído um grupo de trabalho com vista à elaboração de um estudo demonstrativo do interesse e da viabilidade da constituição da Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga (ULSEDV).



Esta Unidade Local de Saúde integraria numa única unidade gestionária o atual Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV, constituído pelos hospitais de Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Oliveira de Azeméis), o Hospital Dr. Francisco Zagalo (localizado em Ovar), o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Feira/Arouca, o ACES Aveiro Norte e o Centro de Saúde de Ovar. Seria, portanto, uma unidade com quatro hospitais e dezenas de unidades funcionais de Cuidados de Saúde Primários (CSP); abrangeria 6 concelhos do distrito de Aveiro e teria uma área de influência com mais de 325.000 habitantes.



O estudo para a criação da ULSEDV data de 30 de novembro de 2016 e caracteriza muito sinteticamente a área de influência desta hipotética ULS, a população que abrangeria, os objetivos da constituição desta entidade gestionária, assim como os seus pontos fortes e fracos.



No entendimento do Bloco de Esquerda, esse estudo – com o infeliz nome de Plano de Negócios – não responde às necessidades de saúde da região e opta, erradamente, por um caminho de concentração gestionária com o objetivo de racionalização de meios e de melhoria, por este meio, dos indicadores económico-financeiros.



Parecem-nos opções erradas porque depois de experiências de concentração anteriores (como no caso dos centros hospitalares), o que se exige agora é que se faça um caminho de maior proximidade dos serviços de saúde. Porque depois de anos de desinvestimento no SNS, onde se agravou o subfinanciamento, a falta de profissionais e a obsolescência de equipamentos, a resposta que é necessária é a de um maior financiamento, um maior investimento e uma contratação eficaz e decidida dos profissionais em falta.



Para o BE a proposta do grupo de trabalho para a constituição da ULSEDV assenta mais em critérios de gestão financeira e de otimização de recursos do que em critérios de melhoria real do acesso e qualidade de saúde prestados aos utentes dos concelhos de Ovar, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Arouca e Vale de Cambra. Por isso, este projeto deve ser rejeitado pelo Ministério da Saúde.



O BE apresentou na Assembleia da Republica, um projecto de resolução contra este plano do governo que penalizara fortemente as populações

