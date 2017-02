Albergaria-A-Velha assinala dia do município com entrega de distinções 12 fev 2017, 21:53 O Dia do Município em Albergaria-A-Velha, esta segunda-feira, ficará marcado pela homenagem ao antigo presidente da Cãmara Rui Marques, que exerceu funções pelo CDS.



O antigo edil irá ser distinguido com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro.



A lista de homenageados inclui ainda a Associação de Instrução e Recreio Angejense e o Clube de Albergaria.



A Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata será concedida à Casa do Povo de Alquerubim, que comemora 86 anos em 2017.



A Câmara Municipal vai também distinguir, com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Cobre, Margarida Ferreira Coutinho, confeiteira dos doces tradicionais Turcos, o Agrupamento n.º 838 de Escuteiros de Albergaria-a-Velha, o Grupo Columbófilo de Valmaior, o Grupo Desportivo e Cultural de Ribeira de Fráguas, a União Desportiva e Cultural de Mouquim e a União Desportiva de Valmaior. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)