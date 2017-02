O Beira-Mar voltou a ter uma semana difícil, para digerir o inesperado afastamento da Taça Distrital pelo Romariz decidido nas grandes penalidades.



Os aveirenses vão este domingo a Milheirós de Poiares em quarto lugar com 36 pontos, a dois do Lamas. A jornada anterior ficou marcada pela vitória renhida na receção ao Esmoriz.



A formação milheiroense segue em antepenúltimo lugar com 10 pontos, somando duas derrotas seguidas.



O líder Esmoriz (43) recebe o Oliveira do Bairro com o Espinho (40) empenhado em não comprometer na deslocação a São João de Ver e esperar pacientemente de um deslize do adversário à sua frente.



Entretanto, a comissão administrativa do Beira-Mar anunciou o regresso da Beira-Mar Tv que vai assegurar a transimissão vídeo online da partida deste domingo. "primeira de muitas que se seguirão, não só de futebol como de todas as outras modalidades".