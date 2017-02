Os três suspeitos de roubo e coação no caso do assalto simulado a uma advogada ocorrido anteontem em Santa Maria da Feira ficaram em prisão preventiva, informou fonte da GNR.



A medida de coação mais gravosa foi aplicada após interrogatório judicial que terminou já esta esta noite no tribunal de Santa Maria da feira.



Dois homens e uma mulher, com idades entre os 24 e 61 anos, estão indicados por crime de roubo com recurso a arma branca e coação agravada.



O trio foi detido em flagrante pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Feira no decorrer de uma tentativa de assalto de que foi vítima uma advogada.