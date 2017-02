O Porto de Aveiro vai ter um novo plano estratégico, cuja versão em vigor remonta a 2006.



"Estamos a desenvolver a revisão do documento e as linhas mestras que saem incidem, sobretudo, na rentabilização das obras realizadas", anunciou o presidente da Administração do Porto de Aveiro (APA).



"Mas isso não nos dispensa de alguns trabalhos para aumentar a competividade", ressalva Pedro Braga da Cruz.



"Uma das frentes em que temos que melhorar é nas condições oferecidas para operar os granéis líquidos, na parte mais recente, que tem vindo a ser solicitada para navios maiores do que está capacitada para servir", explicou.



O Porto de Aveiro precisa, por isso, "de ajustar as suas condições de segurança" ao esperado aumento de movimentação de cargas líquidas.



Para isso, projeta criar um terceiro posto de acostagem para navios, a junta ao que já se encontra infraestruturado.



"Vamos criar mais dois, para facilitar a ligação por pipeline. Estamos a ser solicitados pelas empresas com parques de reservatórios e de novas que pretendem instalar-se", adiantou o presidente da APA.



O plano estratégico irá orientar o rumo para valorizar a competividade da infraestrutura existente, com alguns investimentos físicos, "mas principalmente adquirir mais competências relacionadas com a qualidade dos serviços oferecidos e, o que é muito importante, em estabeelcer uma relação de maior proximidade com os clientes do porto e com o território envolvente", explicou Pedro Braga da Cruz.



O Porto de Aveiro espera também receber um retorno grande por via ferroviária, com o avanço da variante à linha da Beira Alta (Aveiro - Mangualde), "condições modernas que de uma vez por todas ultrapasse as limitações atuais".



"Com estas linhas de orientação estamos convencidos que iremos desenvolver uma fase de sucesso nos próximos cinco anos, aproveitando bem as infraestruturas construídas", vincou o presidente da APA.