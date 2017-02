Grande parte dos 14 idosos, alguns deles com demência, acolhidos num lar ilegal que funcionava desde o início do ano, no lugar de Bonsucesso, Aveiro, foram transferidos durante a tarde para outras instituições da região. Os restantes ficaram a cargo de familiares.



A inspeção da Segurança Social confirmou no local "falta de condições de higiene e perigo para a saúde dos utentes" que haviam sido denunciadas há algumas semanas por uma familiar de um dos idosos.



No entanto, outros famíliaram foram apanhadas de surpresa. "O meu pai vai para Sever do Vouga. Estava aqui há dez dias, era provisório enquanto aguardava vaga em outras instituições. Não tínhamos condições para o ter em casa, a minha mãe também é muito doente. Vim com boas referências, não sabia se era ou não ilegal. O meu pai estava num sítio que parecia bem, eu vinha cá todos os dias ao lanche. Havia fisioterapeuta, médico, enfermagem, que vimos a trabalhar aí", disse a filha de uma octogenário.



A Segurança Social soube do lar ilegal no final do passado mês. Estava agendada uma inspeção de surpresa para os próximos dias, mas o encerramento aconteceu hoje depois de imagens transmitidas pela TVI de falta de espaço e más condições de higiene, incluindo na parte da alimentação.



O homem que prestava os serviços de lar a troco de quantias entre cerca 300 e 700 euros assumiu que estava ilegal. Encontra-se, de resto, referenciado, há muito, por casos idênticos.



Ainda em dezembro passado, foi notificado para fechar outra casa, em Santa Joana, Aveiro. Embora sem "perigo iminente ou quaisquer indícios de maus tratos" que justificasse o encerramento urgente, o proprietário ficou com 30 dias para dar cumprimento à ordem.



Informações apuradas indicam que trata-se de um negócio familiar. A esposa também está a ser investigada por explorar residências para acolher idosos.



Em 2016, a Segurança Social fechou 104 lares por falta de condições. O caso de Aveiro foi o sétimo a ser encerrado este ano.