Os deputados do CDS eleitos por Aveiro João Almeida e António Carlos Monteiro exigem esclarecimentos do Ministério da Educação sobre o estado de degradação da Escola Básica António Dias Simões, em Ovar, bem como as medidas tomadas para solucionar o problema.



Os deputados questionam ainda se o Governo tenciona ainda incluir a EB António Dias Simões na lista de estabelecimentos de ensino a intervencionar ao abrigo do novo programa que disponibiliza 200 milhões de euros para intervenções em escolas do 2.º e do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, e se vai ser feita alguma intervenção na escola, de que tipo e quando.



"A EB António Dias Simões tem mais de 30 anos e, excetuando o Pavilhão Gimnodesportivo e a substituição da cobertura de amianto, não sofreu outras intervenções", refere um comunicado do CDS que fala de "uma escola com muitos problemas estruturais".



"Desde o mau piso, a esquinas e desníveis acentuados, à falta de aquecimento nas salas de aula, onde há vidros partidos e portas que não fecham, passando por problemas de canalização que originam falta de água com alguma frequência, a EB António Dias Simões representa já um risco para alunos, professores e funcionários", relata o CDS.