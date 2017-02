Homem nega violência doméstica e violação da ex-esposa 10 fev 2017, 10:08 Um homem de 56 anos negou, no Tribunal de Aveiro, os crimes de violência doméstica de que foram vítimas a esposa e a filha. O arguido, residente em Sever do Vouga, rejeitou ainda o terceiro crime que lhe é imputado, de violação, num episódio em que terá forçado manter relações com a mulher quando esta recuperava de uma mastectomia. O casal formalizou há poucas semanas o divórcio, depois de um casamento de vinte anos. A ex-esposa abandonou o lar em maio de 2015, levando o filho. A rapariga está fora de casa a frequentar o ensino superior. Segundo a acusação, o arguido submeteu a mulher a violência física e verbal, mantinha-a sob apertado controlo por ciúmes, suspeitando traições, e exigia que prestasse contas dos despesas, ainda que fosse ela a suportar a maioria dos gastos do casal. Quando foi confrontado com o divórcio, passou a fazer ameaças de morte, num caso encostando uma faca ao pescoço da ofendida. Na situação da filha, terá pressionado que desistisse do estudo, a que a mesma se dedicava obsessivamente por disfunção de personalidade. Ouvido em tribunal, o arguido referiu-se aos episódios de violência doméstica "mas nem tudo é verdade" contextualizado os episódios. "Nunca a persegui, tivemos divergências porque passava a vida em nutricionistas e ginásios. Mas era a vida dela. Nunca a proibi. Nada disso", disse. O homem alega foi obrigado a pagar "muitas dívidas" e negou que forçasse a ex-esposa a manter relações sexuais. "Nunca obriguei a nada", afirmou, negando ainda as ameaças de morte. "É ao contrário, ela é que me insultava. Vem agora com argumentos para a minha destruição", reagiu, acrescentando ter "quase a certeza da infedilidade". Sobre o caso envolvendo a filha, disse ter orgulho que tivesse sido a melhor da secundária e apoiar o percurso universitário. "Só estranhava ela passar todas as noites a estudar", justificou. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

