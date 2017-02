Ovar, Estarreja e Murtosa têm concertado posições nos últimos meses, em torno de projetos e interesses comuns.



As três autarquias, todas lideradas por presidentes eleitos pelo PSD, fazem encontros de trabalho regulares para tratar de "assuntos transversais" relacionados com "o norte da Região de Aveiro".



Na última reunião, já em 2017, Salvador Malheiro (Ovar), Diamantino Sabina (Estarreja) e Joaquim Batista (Murtosa) discutiram, por exemplo, a ideia de criar um centro interpretativo ligado à carpintaria naval.



O esboço do projeto dos três concelhos banhados pelas ria de Aveiro prevê um núcleo "com vários pólos" a gerir "em parceria".



A carpintaria naval é uma arte que importa preservar, especialmente no que toca a embarcações tradicionais da laguna, sejam moliceiros, bateiras de pesca ou barcos de recreio.



Os últimos mestres trabalham na zona, nomeadamente nos estaleiros de Pardilhó (Estarreja) e da praia do Monte Branco (Torreira).



As três autarquias têm dado atenção especial a outras problemáticas comuns como a proteção da costa, regularização do caudal e desassoreamento da Ria ou a requalificação de apoios à náutica de recreio.



Ainda recentemente, a pretexto da visita a Ovar da presidente da Comissão da Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC), os presidentes mantiveram uma reunião de trabalho para abordar projetos a financiar com fundos comunitários,



A primeira iniciativa comum aconteceu para assinalar o Dia do Turismo, a 27 de setembro do ano passado, com uma programação conjunta em torno do turismo de natureza que serviu para"refoçar laços e perspetivar o desenvolvimento sustentável e estratégico".