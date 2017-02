A Câmara de Aveiro entrega os prémios do concurso “Aveiro Jovem Criador 2016” no próximo sábado, pelas 15:00, no Museu de Aveiro - Santa Joana.



Seguir-se-á a inauguração da exposição dos trabalhos vencedores e dos selecionados pelos jurados.



Na mostra estarão expostos 72 trabalhos de 42 concorrentes do concurso que conta vai já na sua 15ª edição.



“Aveiro Jovem Criador” é um concurso nacional com o qual se pretende promover a participação de todos os jovens artistas desenvolvendo espaços de incentivo e de divulgação dos trabalhos produzidos nas áreas de arte digital, escrita, fotografia, música e pintura. Este ano apresentou um conjunto de novidades, especificamente, a inclusão da área da Música, o Prémio Cidade de Aveiro, Prémios com Residências Artísticas Internacionais e Nacionais, Júris de renome nacional, alargamento a outras faixas etárias e mais patrocinadores.



As candidaturas tiveram lugar no passado mês de novembro e o júri de cada área avaliou os trabalhos de 63 concorrentes nas diferentes áreas.

A exposição dos trabalhos vencedores e selecionados poderá ser visitado até 26 de março de terça a domingo das 10:00 às 18:00 horas. Tem entrada livre.