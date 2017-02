CNS/ Nuno Pedro (Gafanha): "Superámos as expectativas no Campeonato e na Taça de Portugal" (Zero Zero) 09 fev 2017, 19:48 A chegada à fase de subida era um objetivo do clube ou as expectativas foram superadas? E como foi o caminho para chegar à fase de promoção à Liga 2?



"Superámos as expectativas porque, na época passada, a manutenção foi conseguida nos últimos instantes por esta equipa técnica. É o terceiro ano que o Gafanha está nos campeonatos nacionais e tudo o que fosse assegurar a manutenção nesta fase era o nosso principal objetivo. Superámos não só no Campeonato como também na Taça de Portugal com a chegada à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, algo que nunca tinha sido alcançado pelo clube. Tem sido uma caminhada histórica até ao momento." (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

