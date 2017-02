8º Festival de Sopas do Centro Social e Paroquial de Calvão 09 fev 2017, 18:41 O Centro Social e Paroquial de Calvão continua empenhado na angariação de fundos, de modo a colmatar as suas dificuldades financeiras agravadas pelas obras de remodelação das suas instalações.



Apesar de termos consciência das dificuldades financeiras que a realização das referidas obras iriam trazer à Instituição era imperativo a sua realização pois sem isso jamais conseguiríamos cumprir com aquele que é o nosso objetivo principal, ou seja, ajudar a colmatar as necessidades básicas das pessoas em situação de carência, procurando dar uma resposta imediata às situações de maior emergência social, em qualquer das valências onde atua, com a qualidade que as mesmas merecem.



Na sequência do exposto, irá ter lugar nos dias 4 e 5 de Março o VIII Festival de Sopas, que como habitualmente se irá realizar no refeitório do Colégio de Calvão.



Este ano, teremos também associado ao festival uma Caminhada Solidária. Apesar dos tempos de dificuldade económica que a sociedade atravessa, temos tido enorme reconhecimento da nossa causa por parte dos restaurantes, associações e particulares que irão contribuir com sopas dos mais diferentes sabores. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

