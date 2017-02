A GNR deteve, ontem, dois indivíduos, de 18 e 27 anos, por posse de estupefacientes, em Arrifana, Santa Maria da Feira.



No decorrer de uma patrulha foi abordado um veículo com cinco indivíduos no seu interior, tendo sido detetado que dois deles possuíam substâncias estupefacientes.



Além de 154 doses de haxixe, os Guardas apreenderam 170 euros em numerário, três telemóveis, dois moinhos, um cachimbo, um canivete usado no corte do produto estupefaciente e uma balança.



"Os restantes três ocupantes da viatura foram identificados, tendo-se apurado que um deles terá procedido à venda do produto estupefaciente aos suspeitos detidos, sendo por isso constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência", refere um comunicado.



Os detidos foram hoje presentes a Tribunal.