Autores do Índice da Transparência Municipal induzem "conclusões erradas" - Câmara de Aveiro 09 fev 2017, 16:34 A Câmara de Aveiro, através da presidência, insiste na falta de crebilidade do Índice da Transparência Municipal (ITM), cujo último ranking foi divulgado esta semana, recusando-se a colaborar no estudo.



A edilidade aveirense aponta ao trabalho da autoria da Transparência e Integridade - Associação Cívica "falta de consistência", acusando mesmo os autores de "induzir a conclusões erradas sobre o que é a verdadeira transparência da gestão pública".



Por decisão tomada em 2014 assente em "motivos técnicos e políticos ponderosos", a Câmara de Aveiro "desconsidera totalmente" o ITM que avalia os municípios portugueses, bem como "a associação privada que o concebeu e gere".



Assim, optou "desde então por nem sequer responder aos emails de solicitação de informação e de contraditório que recebe ao longo do ano" dos autores.



Em comunicado, a Câmara "realça todo o trabalho desenvolvido no presente mandato autárquico no combate à corrupção e na concretização de uma gestão rigorosa, séria e transparente, garantindo que prosseguirá esse caminho com toda a determinação e lealdade aos bons valores". Em 308 municípios, Aveiro surge no lugar 286. Notícias Relaccionadas 08 fev 2017, 17:08 Município de Águeda no terceiro lugar do Índice de Transparência Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)