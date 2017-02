Dois homens e uma mulher detidos por roubo e coação de advogada na Feira 09 fev 2017, 16:00 O Comando Territorial de Aveiro confirmou hoje a detenção, em flagrante delito, ontem, em Fiães, Feira, de três pessoas suspeitas do assalto a uma advogada.



Militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Maria da Feira detiveram dois homens e uma mulher, com idades entre os 24 e 61 anos, pela prática do crime de roubo com recurso a arma branca e coação agravada.



No decurso de um processo em investigação com origem num crime de ameaça e coação agravada ocorrido em dezembro de 2016, "foi montado um dispositivo policial por forma a deter os três suspeitos, acabando dois destes por ser detidos em flagrante delito quando se preparavam para encetar a fuga", refere o comunicado.



De acordo com a Guarda, um terceiro suspeito encontrava-se dentro de uma viatura usada para o transporte dos outros dois detidos. Ao aperceber-se das detenções, colocou-se em fuga efetuando diversas manobras perigosas, acabando por ser detido pelos militares após breves minutos. Os contornos do caso já conhecidos indiciam que a dupla preparou o assalto ocorrido num escritório na cidade de Fiães, sabendo previamente que iria ser feito o pagamento de uma quantia de dinheiro (1.500 euros).A GNR apreendeu uma arma branca, 1.400 euros em numerário e uma viatura. Um dos assaltantes caiu, sofrendo ferimentos ligeiros na cabeça. O outro homem, ao ser manietado após perseguição mordeu um dos guardas. Os três suspeitos foram presentes ao DIAP de Santa Maria da Feira para aplicação das medidas de coação. Notícias Relaccionadas 08 fev 2017, 23:22 Dupla apanhada a fazer assalto simulado durante pagamento a advogada Classifique esta notícia: Sem classificação

