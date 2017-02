Nova fábrica da Navigator confirma "capacidade de atração de Aveiro" - Câmara 09 fev 2017, 15:13 A Câmara de Aveiro, através de uma nota de imprensa da presidência, mostra-se satisfeita com o avanço do novo investimento em Cacia pela Navigator, ex-Portucel. "O arranque de mais este grande investimento privado na área da indústria", refere, "demonstra bem a capacidade de atração do município de Aveiro neste domínio, e a qualidade da estratégia de desenvolvimento em curso pela Câmara", que "realiza investimento público tirando o máximo proveito dos Fundos Comunitários do Portugal 2020". A nova fábrica de papel tissue, em Aveiro, recorda ainda a autarquia, "foi uma longa e intensa luta" junto do Governo de Portugal e da empresa, nomeadamente desde 2015, considerando que "o processo está a ser retomado com toda a intensidade". No início de setembro de 2016, o presidente da Câmara emitiu o despacho de aprovação do licenciamento, ficando reunidas as condições de base para se emitir o alvará de construção, com uma taxa de cerca de 225.000 euros. "É grande a relevância do investimento na nova fábrica da TNC, que assume uma capacidade final de produção de 240.000 toneladas por ano, um investimento próximo dos 420 milhões de euros e uma projeção de criação de cerca de 300 novos postos de trabalho em Aveiro", lembra o município. Na primeira fase que agora vai arrancar para a sua construção, vai concretizar um investimento de 121 milhões de euros e criar 100 novos postos de trabalho, para uma capacidade de produção nominal de 70.000 toneladas por ano, perspetivando-se a sua entrada em funcionamento no segundo semestre de 2018. Integrado no Plano de Pormenor desta Zona Industrial de Cacia, está também a construção da nova variante rodoviária de Cacia, com um investimento total de cerca de 1, 2 milhões de euros "cuja execução está em pleno desenvolvimento, constituindo uma condição necessária para a construção da nova fábrica". A Navigator comparticipou com 35.000 euros os custos do Plano de Pormenor e do projeto da nova variante e vai comparticipar a obra em 500.000 euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)