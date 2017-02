O Regulamento Municipal de Apoio à Família e Incentivo à Natalidade de Oliveira de Azeméis foi hoje publicado no Diário da República.



O município responde com várias medidas para procurar contrariar o envelhecimento da população local.



O regulamento estabelece apoios à família e incentivos à natalidade, pretendendo-se abranger também as situações de adoção de crianças até aos 12 anos.



Está prevista uma comparticipação até ao valor 500 euros pelo nascimento ou adoção de cada criança no concelho.



"Esta comparticipação será concretizada através do reembolso de despesas realizadas na área deste município, com a aquisição de bens considerados indispensáveis ao saudável e harmonioso desenvolvimento da criança", refere o regulamento.