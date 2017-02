O município da Mealhada aprovou o programa preliminar do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), bem como a construção de um parque de estacionamento.



Segundo um comunicado, as obras vão transformar o núcleo central da cidade da Mealhada, "articulando os vários equipamentos existentes no centro, nomeadamente o edifício da Câmara Municipal, a Biblioteca Municipal, a Estação da CP e o futuro Centro de Mostra e Promoção de Produtos e Ideias, que será edificado na antiga destilaria do Instituto da Vinha e do Vinho, situado numa das entradas neste núcleo central".



Um projeto que implica a requalificação das Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís Navega. Nestas ruas, a intervenção pretende a melhoria das condições de conforto e segurança ao nível da mobilidade, com um ordenamento espacial sistematizado ao nível do mobiliário urbano, pavimentos, iluminação, sinalética, sombra e estrutura verde, aumento da funcionalidade e amenidade das diversas áreas e garantindo uma gestão e manutenção eficazes.



O custo estimado é de 1,8 milhões de euros.



Está previsto também um parque de estacionamento à superfície a Nascente da Linha do Norte e adjacente ao Centro Histórico de Mealhada, orçado em 780.524 euros.