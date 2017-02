Futebol distrital: Beira-Mar queixa-se das arbitragens 09 fev 2017, 10:31 O Sport Clube Beira-Mar solicitou ao conselho de arbitragem da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) uma reunião para manifestar “o profundo desagrado” com o trabalho da equipa de arbitragem no jogo do último domingo, em Romariz, que ditou a eliminação da equipa na Taça distrital. Na perspetiva da Comissão Administrativa, a equipa de arbitrarem teve “um desempenho muito infeliz que contribuiu, de forma decisória para o aumento dos níveis de ansiedade e de nervosismo, não só dos intervenientes do jogo, como também de todos os espetadores presentes”. O comunicado lembra que durante o jogo, que terminou empatado e que foi decido através da marcação de grandes penalidades, "existiram algumas decisões controversas, das quais o Beira-Mar se sentiu lesado, como por exemplo, um golo anulado, foras de jogo, no nosso entender, mal assinalados e, inclusivamente, a expulsão de dois jogadores da nossa equipa, que nos prejudicou não só no referido jogo como para as próximas jornadas do campeonato". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

