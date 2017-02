Condutor apanha 3 anos e 9 meses por 13 crimes, pena suspensa com obrigação de tratar alcoolismo 09 fev 2017, 09:37 Um dos indivíduos mais referenciados em Águeda por conduzir sem carta e alcoolizado foi ontem condenado pelo Tribunal de Aveiro a três anos e nove meses de prisão que ficou suspensa com obrigação de prosseguir o tratamento médico a que, de resto, aderiu, por livre vontade, nos últimos meses. Como pena assessória, ficou, ainda, proibido de conduzir durante 20 meses qualquer veículo motorizado. O Tribunal deu como provados 13 crimes relacionados com processos de condução sem carta, sob efeito do álcool, bem como ameaças e injúrias de que foram alvo militares da GNR. Acabou por ser absolvido apena de falsificação de documento, no caso de uma carta de condução falsa que lhe foi apreendida numa das muitas fiscalizações de trânsito. Os factos remontam a 2014 e 2015.A confissão dos factos foi determinante para o coletivo dar "uma última oportunidade" ao homem de 58 anos, pedreiro atualmente desempregado que viveu emigrado em França e na Alemanha, somando processos idênticos. "Se voltar a ser apanhado, uma vez que seja, a conduzir ou não cumprir o programa de abstinência vai prsso, está nas suas mãos", avisou o juíz presidente que decidiu restituir a viatura apreendida, ainda que pedindo à companheira do arguido, uma cidadã francesa, que não lhe volte a entregar as chaves para evitar tentações. O homem era largamente referenciado pelo GNR de Águeda, bem como o seu veículo Mercedes de marca francesa. Nos dois anos a que o julgamento diz respeito foi apanhado quatro vezes sem carta. Numa abordagem da patrulha da guarda, colocou-se em fuga, arriscando a própria vida e de terceiros nos veículos com que se cruzou a alta velocidade dentro de localidades, chegando mesmo a provocar um acidente, o que valeu uma acusação de condução perigosa. Num outro episódio, depois de acusar 2,77 g/l num teste de alcoolemia resisitiu à detenção, ameaçou de morte os militares da GNR, a quem chegou a agredir sem gravidade. Na maioria das fiscalizações a que era sujeito recusava ´soprar o balão´. No início do julgamento, o arguido, que tem diversos antedecendentes por crimes idênticos e também agressões, fez uma confissão quase integral. "Admito tudo, só não me recordo das ameaças de morte", disse, atribuindo o comportamento "a problemas de alcoolismo num fase difícil da vida", em que perdeu o pai e o irmão. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

