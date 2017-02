A GNR deteve, ao final da tarde, em flagrante, no concelho de Santa Maria da Feira, dois indivíduos suspeitos de tentativa de roubo de que foi vítima uma advogada.



Os contornos do caso já conhecidos indiciam que a dupla preparou o assalto ocorrido num escritório na cidade de Fiães, sabendo previamente que iria ser feito o pagamento de uma quantia de dinheiro, que rondaria cerca de 3 mil euros.



Existem suspeitas que a pessoa que fazia a entrega estivesse combinada com os autores do roubo simulado.



Um indivíduo irrompeu encapuzado pelo escritório, tudo indica desarmado. O segundo ficou no exterior.



A dupla estava a ser vigiada por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) que não demoraram a fazer a abordagem.



O indivíduo surpreendido no escritório a fazer o assalto acabaria por dar uma queda, sofrendo ferimentos tidos como ligeiros ao nível da cabeça.



O segundo ainda tentou a fuga numa viatura, mas acabaria intercetado após perseguição. Resistiu à detenção, ao ponto de morder um guarda.



Os suspeitos estariam a ser investigados no âmbito de um inquérito por coação, de que terá sido vítima uma outra advogada para obterem declarações de não dívida. A queixa colocou as autoridades ´em campo´.