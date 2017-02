Município de Águeda no terceiro lugar do Índice de Transparência 08 fev 2017, 17:08 O presidente da Câmara de Águeda mostra satisfeito com o desempenho da autarquia no Índice de Transparência Municipal (ITM), surgindo referenciada em terceiro lugar no ranking nacional. "A transparência na gestão pública sempre foi um dos principais compromissos assumidos por este executivo desde o primeiro momento e mantido ao longo destes 12 anos à frente dos destinos do município. Em Águeda, são disponibilizados meios aos munícipes para saberem onde é investido cada cêntimo do dinheiro público", comentou Gil Nadais através do seu Facebook. O ITM mede 76 indicadores nos 308 municípios portugueses e classifica-os numa escala de 0 a 100. O “top 10” é composto por municípios que superam todos os 90 pontos, adianta o autarca que está de saída da Câmara por atingir o limite de mandatos. Álfandega da Fé o ocupa a liderança. Em 308 municípios, Aveiro surge no lugar 286 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

