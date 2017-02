Industriais de Bacalhau e MMI sensibilizam partidos para criação do Dia Nacional do Bacalhau (terra Nova) 08 fev 2017, 15:33 A Associação dos Industriais do Bacalhau formaliza, na Assembleia da República, proposta para instituição do Dia Nacional do Bacalhau. Uma ideia desencadeada pela Riberalves, com o apoio do Museu Marítimo de Ílhavo (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

