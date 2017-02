Detido quarto suspeito de roubo a cidadão estrangeiro em Águeda 08 fev 2017, 13:27 A PJ de Aveiro anunciou hoje que procedeu à detenção de mais um dos suspeitos da prática dos crimes de roubo e de sequestro ocorridos na madrugada do dia 7 de julho de 2016, em Águeda. A vítima, um cidadão estrangeiro que se encontrava no nosso país em trabalho, foi abordado junto ao recinto do "Agitágueda" e posto à força no interior da mala de um veículo automóvel, sendo, de seguida, transportado para local próximo, mas isolado, onde foi agredido e obrigado a revelar o código de um cartão bancário que trazia consigo. O agora detido, de 27 anos, sem qualquer ocupação profissional, foi presente às Autoridades Judiciárias, na Comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à proibição de contatos com a vítima e coautores e apresentações periódicas em posto policial. No passado dia 4 de janeiro tinham já sido detidos outros três suspeitos dos factos em investigação, encontrando-se dois deles em prisão preventiva. A vítima foi despojada de vários bens de elevado valor que transportava e foram ainda efetuados vários levantamentos em ATMs com o cartão subtraído. Veio a ser encontrado, após ser solto pelos assaltantes, a deambular pela via publica visivelmente desorientado e trajando apenas uma t-shirt, já que o resto do vestuário lhe tinha sido também previamente retirado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

