Dois anos de cadeia, com pena suspensa, para indivíduo que partilhava pornografia infantil pela Internet 08 fev 2017, 12:38 O Tribunal de Aveiro condenou hoje a dois anos de prisão, suspensa, um indivíduo residente em Águeda que estava acusado de pornografia de menores agravada. Ficará, contudo, sujeito a regime de prova, que passa por manter o acompanhamento clínico a que está sujeito. A pena foi atenuada pela idade à data dos factos (19 anos). O processo remonta a 2012, no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária a partir de denúncias apresentadas pela rede social Facebook. Aquando das buscas na residência, o arguido, segurança privado, tinha nos seus computadores seis centenas de ficheiros com conteúdos, nomeadamente audiovisuais, de crianças em práticas sexuais explícitas, incluindo com adultos, e outras em que surgiam amaradas nos pés e mãos, que partilhava em páginas com perfis falsos que administrava. Relatórios médicos evidenciaram uma "pertubação de pedófilia". O tribunal entendeu que tal não afectava a capacidade de avaliar a ilicutide cometida, sendo "perfeitamente imputável". Durante o julgamento, o indivíduo confessou "praticamente sem reservas" que descarregava e partilhava as imagens, dando conta que tomou a iniciativa de fazer tratamento clínico especializado, que mantém até hoje. Não veio a cometer crimes do mesmo tipo, tendo apenas um problema com a justiça devido a posse de arma proibida. "A pena fica suspensa mediante o regime de prova, vai ser acompanhado e sujeito a plano de reinserção social. Mas também terá de continuar a fazer o tratamento enquanto os médicos entenderem. Se não cumprir, a suspensão pode ser revogada ", advertiu a juíza presidente no comentário final ao acórdão em que lembrou também "o forte repúdio da comunidade geral" a crimes deste género, bem como "as elevadas exigências de prevenção geral". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)