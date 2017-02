Empresários de diversões continuam a não confirmar presença na Feira de Março 08 fev 2017, 10:30 "À data, prevalece o comunicado, estamos sem condições para levar diversões a Aveiro". A Associação Portuguesa de Empresas de Diversão Itinerantes (APED) mantém a pretensão de não comparecer na Feira de Março, onde reservou espaço para meia centena de equipamentos, se o Governo não atender as suas exigências, nomeadamente fiscais. "Efetivamente, a nossa relação com a Aveiro Expo está ao mais nível de respeito e cordialidade. Quando hoje o presidente da Câmara concorda com nossas reivindicações, algo tem que acontecer para haver carrosséis", referiu o presidente da APED. Luís Paulo Rodrigues adiantou que a ´batata quente´ está nas mãos do Governo, a quem os empresários reclamam IVA mais em conta. "Neste momento, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, residente no distrito de Aveiro, está em incumprimento com a sua palavra em representação do Governo, pois o prazo que identificou era até final de Janeiro", lembrou. "A pergunta deve ser feita ao Secretário de Estado. O problema é público, o Presidente da República também está a par", insistiu, contando com as boas influências do edil aveirense em favor das reivindicações para que a Feira de Março não fique sem carrosséis. Notícias Relaccionadas 07 fev 2017, 12:32 Divulgado o cartaz musical da Feira de Março, Câmara está a contar com a presença dos carrosséis Classifique esta notícia: Sem classificação

