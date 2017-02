Programa “Learning to Be” do DEGEIT associa-se à L´Oréal Portugal 08 fev 2017, 09:41 O Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo (DEGEIT), através do Programa “Learning to Be”, associou-se à L´Oréal Portugal com o objetivo de dinamizar o espírito empreendedor dos alunos da Universidade de Aveiro. Pela primeira vez, os alunos desta instituição de ensino têm a oportunidade de participar no desafio internacional(ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)