O ateliê de comunicação da Viriato, em Águeda, produziu um arrojado projeto editorial da Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de Cristalaria (APICER).



O livro "Cerâmica Portuguesa – Tradição e Inovação", que acaba de ser lançado, retrata um dos sectores mais fortes da indústria nacional e com maior capacidade exportadora, a par da cortiça ou metalomecânica.



A obra trabalhada pela Viriato, empresa que tem no seu portefólio serviços para algumas das maiores cerâmicas a laborar em Portugal, apresenta um espólio fotográfico com "obras e peças que traduzem a identidade cultural e identitária" de uma atividade com produtos presentes em mais de 150 países.



A história do sector tem várias empresas seculares, como a Vista Alegre, de Ílhavo, cruzando arte e saber fazer de autênticos artístas que moldam a matéria-prima.



"O novo projeto editorial assume-se como uma montra do que de melhor Portugal tem para oferecer no contexto do mercado internacional. Os desafios atuais colocados à indústria da cerâmica europeia, face à constante ameaça chinesa, fazem com que a setor , em particular a portuguesa, se reinvente e opte pela necessária diferenciação", refere uma nota de imprensa.



O lvro tem seis capítulos: Tradição e Modernidade, Excelência, Inovação e Design, Imagem Global; Responsabilidade Social e Ceramics Lifestyle.



Apresenta exemplos de excelência da indústria cerâmica nacional, onde se incluem diversas empresas e marcas da região de Aveiro, numa publicação bilingue (português e inglês), com um amplo espólio fotográfico de obras e peças.