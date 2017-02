O projeto Águeda Living Lab (ALL) alcançou o terceiro lugar na fase de avaliação do júri das candidaturas ao Prémio de Boas Práticas Participativas, seguindo-se agora a fase de votação pública.



"As práticas a concurso foram analisadas por um júri independente e serão agora publicitadas para votação pública numa plataforma online, sendo que cada uma destas fases terá um peso de 50 por cento na pontuação final", refere uma nota de imprensa da Cãmara aguedense.



O Águeda Living Lab um projeto que surgiu do desafio do município de querer assumir-se, cada vez mais, como uma Human Smart City, pretendendo fazer da cidade de um espaço de experimentação, incentivando toda a comunidade a participar ativamente na cocriação e partilha de experiências. Oferece igualmente um espaço físico que privilegia um ambiente de inovação e criatividade, facilitando equipamento e apoio técnico especializado apra iniciativas de caráter não formal.



O Prémio de Boas Práticas de Participação, iniciativa da Rede de Autarquias Participativas (RAP), nasceu no âmbito do Projeto Portugal Participa, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, enquanto entidade gestora do Programa Cidadania Ativa, com o apoio da Noruega, da Islândia e do Liechtenstein, através do European Economic Area Grants.

Em primeiro lugar ficou a Biblioteca Humana de Valongo e, em segundo, o Eco Parlamento de Guimarães.