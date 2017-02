Condenações por violência doméstica, violação e abusos sexuais de menores com penas suspensas 07 fev 2017, 15:46 Três homens foram condenados no Tribunal de Aveiro a penas suspensas por crimes de violência doméstica, violação (1) e abusos sexuais de menores (2), em processos independentes. Um mecânico de 33 anos residente em Vagos foi condenado a cinco anos de cadeia, pena suspensa, por violência doméstica e violação da ex-companheira. O arguido ficou obrigado a pagar 7500 euros de indemnização à vítima, de 46 anos, para manter-se em liberdade, ainda que sujeito a regime de prova a delinear pela Direção Geral de Reinserção Social. O indivíduo tem igualmente de pagar uma conta de 85 euros ao hospital de Aveiro Os crimes ocorreram no seio da relação do casal, tendo o acórdão condenatório dado como provados os factos imputados dando credibilidade ao depoimento da vítima e a investigação policial. O arguido recebeu as penas parcelares de dois anos e meio por violência doméstica e quatro anos pelo caso de violação. A seu favor, teve o facto de não possuir antecendentes. Ainda no Tribunal de Aveiro, um homem de Anadia foi condenado a quatro anos e meio de cadeia por dois crimes de abuso sexual de criança agravados, de que foi vítima a sobrinha, à data de cinco anos. O coletivo deu como provada a acusação, decidindo suspender a pena com a obrigação do arguido ser acompanhado na área da sexologia clínica e arranjar trabalho. A confissão integral foi relevada pela juíza presidente, já que permitiu imputar um segundo crime, anterior ao único constante da acusação. A suposta imputabilidade diminuída do arguido, devido a acidente grave sofrido aos 17 anos que alterou a personalidade, não motivou atenuantes. "Sabe o que faz. Aproveitou-se da confiança que tinha com a sobrinha e no segundo crime quando estava em preparos foi encontrado pela sua irmã", referiu a magistrada dirigindo-se ao acusado que acabaria por ser condenado nas penas parcelares de três anos e três anos e meio de prisão. O tribunal fez cessar a medida de coação a que estava sujeito (uso de pulseira eletrónica). Um outro indivíduo, sexagenário da zona de Aveiro, foi condenado a quatro anos e nove meses de prisão, suspensa, também por abusos sexuais de menor, em trato sucessívo, igualmente num caso envolvendo a sobrinha, entre os 10 e os 11 anos, com quem tinha proximidade e afeto. Em seu benefício teve o facto de, apesar de manter atividade há vários anos com jovens, em coletividades desportivas ligadas ao futebol, não lhe serem conhecidos comportamentos do género anteriores ao caso agora julgado. O acórdão condenatório determina, contudo, a obrigação de tratamento clínico na área de sexologia, bem como o pagamento de uma indemnização em 2 mil euros. "Nega, vai continuar a negar. Mas não ficaram dúvidas. Era uma criança que devia ser respeitada. Fica a ser observado pelo tribunal", afirmou a juíza presidente. Embora tivesse negado a autoria dos factos, dizendo que estava ser vítima de "manipulações" de pessoas", o arguido, no desenrolar do julgamento, acabaria por ser confrontado com testemunhos comprometedores da ofendida e da mãe. "Não há dúvidas que ninguém inventou este pesadelo", disse a juíza presidente. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)