Oliveira de Azeméis: Colisão de ligeiro de passageiros em pesado parado no IC2 causou ferimentos em três pessoas 07 fev 2017, 12:53 Três ocupantes de uma viatura que embateu na trazeira de um pesado, parado na via devido a avaria, esta manhã, no IC2, em Oliveira de Azeméis, sofreram ferimentos tidos como sem gravidade.



Os bombeiros locais enviados para o local do acidente, junto a Santiago de Riba Ul, encontraram duas pessoas encarceradas no veículo ligeiro de passageiros.



A colisão rodoviária ocorreu no sentido Norte / Sul.



Os sinistrados (um homem de 61 anos e duas mulheres de 31 e 57 anos) seguiram para as urgências da Feira.



O trânsito fez-se de forma condicionada até à limpeza da via.

