Divulgado o cartaz musical da Feira de Março, Câmara está a contar com a presença dos carrosséis 07 fev 2017, 12:32 DAMA, Expensive Soul, Cuca Roseta, Carlão, João Pedro Pais e Marco Paulo são os nomes mais fortes do cartaz musical de 10 grandes concertos que vai animar a Feira de Março de 2017.



A abertura do certame que faz 583 anos está agendada para 25 de março no recinto de feiras. A organização da mostra económica, com uma área expositiva muito forte (250 stands), que tem ainda uma grande componente de restauração, está a cargo da Aveiro Expo e da Câmara de Aveiro. Meia centena de diversões têm espaço reservado, apesar da associação mais representativa do sector condicionar a participação dos sócios à redução do IVA, o que está ainda dependente de negociações com o Governo. "Sabemos que há um empenho do Presidente da República, que é importante para todas as causas. Aguardam-se decisões, o Governo tem de ponderar. Da nossa parte, temos acordo e esperamos total normalidade para garantir a presença dos divertimentos", disse o presidente da Câmara. O orçamento da edição de 2017 é de 400 mil euros, para atingir uma receita de 700 mil euros. Ribau Esteves mostrou-se esperançado em conquistar novos públicos. A entrada ao domingo continuará a ser gratuita. Sexta e sábados têm ingressos pagos, com direito a concerto. Em 2016, a feira teve cerca de 600 mil visitantes. Na conferência de imprensa desta manhã, o autarca aveirense deu conta que em 2016 a taxa de ocupação foi de 90% (era 40% à data do início do mandato).



A empresa registou um aumento de 14% face a 2015, com mais 109 mil euros de facturação. O recinto recebeu melhoramentos vários de 40 mil euros. Notícias Relaccionadas 27 jan 2017, 15:00 Empresários de diversões dispostos a faltar à Feira de Março 27 jan 2017, 18:23 Feira de Março: Carrosséis em risco Classifique esta notícia: Sem classificação

