Filho violento prefere cadeia a tratamento médico 06 fev 2017, 21:43 Um indivíduo de 25 anos, autor confesso de diversos episódios violentos em que infernizou a vida dos pais e de uma irmã disse, no Tribunal de Aveiro, "preferir ir preso" do que ser obrigado a tratamento médico.

"Estou farto de psiquiatras e medicação. Estive internado e não ajudou nada, pelo contrário", referiu o padeiro atualmente desempregado ao ser confrontado pelo juíz presidente com a hipótese de acompanhamento clínico. O arguido residente em Anadia assumiu praticamente na integra os factos que o levaram a ser acusado de seis crimes de ofensas à integridade física (cinco qualificados) e três de ameaças agravadas cometidos no último semestre de 2015. Os pais e uma irmã foram vítimas naquele período de vários atos de violência física e psicológica, incluindo tentativas de asfixia através de estrangulamento ou colocação de almofadas na cara. Mas também agressões consumadas, algumas das quais motivaram tratamento hospitalar, e ameaças de morte, incluindo com facas. A acusação do Ministério Público (MP) atribuiu os comportamentos a "perturbações" causadas pelo consumo desenfreado de haxixe e marijuana, aliado a problemas do foro psiquiátrico do indivíduo, que seria expulso de casa no final de 2015. "Independentemente das drogas, nào tenho nenhuma doença mental", reagiu. Os pais, que em tribunal preferiram não falar para não contribuirem para a condenação, continuam a dar assistência ao filho e esperam que a justiça o "obrigue a fazer tratamento". Já a irmã confirmou ter presenciado agressões, de que também foi vítima, "quando contrariavam" o irmão fosse no que fosse. O arguido justificou os atos porque "era provacado e insultado" pelos pais, invocando também alegados episódios de violência doméstica de que teria sido vítima no seio familiar. Para a Procuradora do MP, não será admissível uma pena suspensa sem medidas para controlar "a impulsividade" do arguido, pedindo "apertadas medidas de controlo terapêutico". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

