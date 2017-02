Propostas Legislativas no âmbito da Reforma da Floresta: Parecer da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro 06 fev 2017, 14:37 Foi deliberado aprovar uma posição formal, com os devidos contributos, no âmbito do processo de consulta pública em curso da Reforma da Floresta, no seguimento da posição já assumida no Conselho Intermunicipal de 18AGO16.

De entre as posições defendidas, referimos a implementação de um programa de educação e sensibilização florestal e na criação de incentivos fiscais para estimular o emparcelamento florestal e evitar o fracionamento da propriedade. Também na criação da figura fiscal do modelo de provisões para investimento florestal para os sujeitos passivos de IRC e de IRS, garantindo fundos privados para investir na floresta. É importante o apoio efetivo ao funcionamento das ZIF – Zonas de Intervenção florestal, como veículo privilegiado de soluções de defesa da floresta e de gestão agrupada e na liberdade nas opções de produção, dentro das regras de ordenamento, acompanhada de fiscalização efetiva, fugindo de soluções proibicionistas que penalizam quem quer estar dentro da lei e não evitam a ilegalidade. A CI Região de Aveiro continua a defender que a proibição da plantação do eucalipto não incentivará os produtores e a indústria de base florestal a investir noutras espécies, bem pelo contrário, não existirá nem mais um hectare de montado de sobro nem de pinhal pelo facto de se proibir o eucalipto. O que ganham os proprietários florestais e a fileira florestal com a introdução das restrições previstas no novo regime da reaborização e reflorestação? Absolutamente nada, bem pelo contrário, crescerá o desânimo e a frustração junto dos produtores florestais bem como o desinvestimento da indústria do setor. Todo este conjunto de restrições à plantação do eucalipto contribuirão para o abandono da propriedade, mesmo que essas tenham aptidão para a produção de eucaliptos. O ambiente e a biodiversidade também sairão lesados, pois é preferível ter uma área com eucalipto bem gerida do que colocada ao abandono, pois estas áreas potenciarão o maior risco de pragas, doenças e de incêndios para a floresta remanescente. Por outro lado, entendemos fundamental a criação de uma estrutura dedicada à defesa da floresta, integrando a prevenção e o apoio ao combate aso incêndios, uma vez que, se estas duas vertentes não se articularem e as entidades gestoras não colaborarem, nada vai mudar nos incêndios florestais em Portugal. Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

