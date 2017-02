O Centro Atlético Póvoa Pacense (CENAP), em Aveiro, aumentou a sua capacidade de formação criando uma escola de patinagem, "destinada somente à vertente da patinagem artística".



Segundo informa o presidente da direcção, Nelson Santos, a coletividade querm desta forma, "corresponder novamente aquilo que a comunidade nos pediu, devido à elevada procura desta modalidade nos últimos tempos".



O CENAP é pioneiro nesta modalidade, tendo sido criada há um ano, contando agora com três treinadoras e 80 atletas.



As atletas, além de patinagem artística, terão apossibilidade de frequentar uma aula de ginástica rítmica, vocacionada para a patinagem.



As aulas decorrerão às segundas e sextas-feiras, às 18:30m, no pavilhão de treinos no CENAP Santa Joana



A Associação de Patinagem de Aveiro tem 140 atletas inscritas, sendo que 40 são do CENAP.