Região de Aveiro: Sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar adjudicado 06 fev 2017, 13:08 A Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro adjudicou a elaboração do projeto de execução do sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar.



A prestação de serviço entregue à COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente vai custar 670.000 euros.



Segundo uma nota de imprensa, a CIRA também decidiu submeter uma candidatura de comparticipação ao Programa de Desenvolvimento Rural - PDR 2020 para a execução do sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar, com um valor de financiamento de 12,450 milhões de euros, "dando cumprimento ao definido no contrato do Pacto para o Desenvolvimento e a Coesão Territorial da Região de Aveiro".



Ainda relativamente ao Baixo Vouga Lagunar, o conselho executivo informa que a construção das infraestruturas hidráulicas do sistema de defesa contra cheias e marés do Rio Velho e Rio Novo do Príncipe” (pontes-açude) "está em fase final de elaboração de projeto e teve a sua candidatura aprovada em dezembro último pelo POSEUR do Portugal 2020, perspetivando-se o lançamento do concurso público para a empreitada no final do presente mês de fevereiro".



A CIRA decidiu também aprovar o projeto de execução e lançar o concurso de empreitada do reperfilamento do leito e margens do Rio Antuã, em Estarreja.



Foi necessário um compasso de espera devido à reprogramação solicitada ao Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos do projeto de reparação de rombos no Baixo Vouga Lagunar.



A CIRA informa que prossegue a execução pela Agência Portuguesa do Ambiente / Departamento da Região Centro e em cooperação com a CI Região de Aveiro e os municípios envolvidos, dos projetos similares de reparação de rombos nas margens do Rio Vouga, em Aveiro (zona de Eixo) e Albergaria-a-Velha. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

