Presidente do CDS diz que o Governo não cumpre no investimento hospitalar necessário em Aveiro 06 fev 2017, 12:52 Assunção Cristas mostrou-se hoje preocupada com o atual momento do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV).



Palavras ouvidas no início de uma visita por hospitais do Norte do Pais, "para conhecer o estado real, as oportunidades, dificuldades que sentem", sendo que no caso de Aveiro a conversa com a administração esteve relacionada, sobretudo, com "a necessidade de investimento" nas três unidades agrupadas (Aveiro, Águeda e Estarreja).



"Estão já, de alguma forma, envelhecidos, em Aveiro o último grande investimento ainda foi por conta e altura do Euro de 2004 em futebol", disse a presidente do CDS.



A avaliação abrangeu outras questões estruturais, como o impacto das 35 horas no trabalho, tendo sido comunicados os encargos assumidos com o reforço da contratação de pessoal. "Teve de fazer ajustamentos e aumentar os custos e quando não tem outra forma a necessidade de fazer mais horas extraordinárias, honerando dessa forma o orçamento, que é uma área relevante", explicou Assunção Cristas.



No encontro com os jornalistas após a visita, a líder centrista, comunicou também que "o problema de fundo" do hospital prende-se com "o subfinanciamento relevante, conhecido, que vai sendo tratado pontualmente ano após ano, mas existem questões estruturais que urge resolver com intensidade, e que seria exigível a um Governo que reclama para si uma bandeira grande nesta área e que infelizmente tem sido defraudada", criticou. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

